МВД раскрыло схемы двух ОПГ с картами лояльности в торговой сети

Полиция пресекла деятельность двух криминальных групп, занимавшихся хищениями товаров и мошенничеством с картами лояльности в нескольких регионах России. Об этом рассказал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, передаёт представитель МВД Ирина Волк.

С 2023 года в Москве и других регионах действовала мошенническая схема, в которой, по предварительным данным, участвовали руководители магазинов и менеджеры по безопасности. Злоумышленники использовали кассы самообслуживания для создания поддельных штрих-кодов, что позволяло им приобретать товары по значительно сниженным ценам. Затем эти товары перепродавались.

«По выявленным фактам возбуждено 16 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Они соединены в одно производство и расследуются в СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве», — говорится в сообщении.

Во второй схеме, действовавшей в Краснодарском крае, Башкирии и Татарстане, мошенники использовали специальное программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта для автоматического заполнения электронных опросов покупателей. После покупки определённых товаров информация сразу связывалась с картой лояльности, контролируемой преступниками. Затем владельцам карт отправлялись анкеты с просьбой оценить работу супермаркета. Эта схема позволяла мошенникам повышать рейтинги определённых магазинов и обеспечивать премии их руководителям, которые также входили в преступное сообщество. Финансовые средства делились между участниками группы.

«Следователем ГСУ МВД по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ. Полицейские установили связь между обеими криминальными группами, общий ущерб от действий которых составил более 37 миллионов рублей», — говорится в сообщении.