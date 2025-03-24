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Регион
24 марта, 11:52

Масштабный сбой снова произошёл в Рунете

Массовые сбои наблюдаются в Рунете. Пользователи жалуются на долгую загрузку банковских приложений и работу некоторых приложений.

Так, например, наблюдаются сбои в работе Steam, EGS, сотовых операторов и интернет-провайдеров, в том числе печально известного Lovit, о котором мы уже много писали. Кроме того, как убедился корреспондент Life.ru, у юзеров лагает и видеохостинг YouTube.

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Ранее сообщалось о сбое, который охватил десятки сервисов и операторов связей. Жалобы поступали на работу зарубежных сервисов. В ходе выяснения причины проблем выяснилось, что неполадки возникли из-за использования иностранной серверной инфраструктуры, на которой и нарушилась работа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elnur

Александра Мышляева
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