Масштабный сбой снова произошёл в Рунете

Так, например, наблюдаются сбои в работе Steam, EGS, сотовых операторов и интернет-провайдеров, в том числе печально известного Lovit, о котором мы уже много писали. Кроме того, как убедился корреспондент Life.ru, у юзеров лагает и видеохостинг YouTube.