Масштабный сбой снова произошёл в Рунете
Массовые сбои наблюдаются в Рунете. Пользователи жалуются на долгую загрузку банковских приложений и работу некоторых приложений.
Так, например, наблюдаются сбои в работе Steam, EGS, сотовых операторов и интернет-провайдеров, в том числе печально известного Lovit, о котором мы уже много писали. Кроме того, как убедился корреспондент Life.ru, у юзеров лагает и видеохостинг YouTube.
Ранее сообщалось о сбое, который охватил десятки сервисов и операторов связей. Жалобы поступали на работу зарубежных сервисов. В ходе выяснения причины проблем выяснилось, что неполадки возникли из-за использования иностранной серверной инфраструктуры, на которой и нарушилась работа.
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