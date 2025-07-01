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1 июля, 06:32

Подписи российского императора помогли украинцам сбежать за границу

NGL: Украинцы сбежали за границу по письмам Александра III

Украинцы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Украинцы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Львовская областная военная администрация (ОВА) выдавала разрешения на выезд по фальшивым документам с подписью Александра III. Об этом сообщает украинское издание NGL.media.

В 2022 году восемь мужчин получили разрешения на выезд за границу по обращениям от несуществующей организации «Гуманитарная надежда нации». Как подтвердили в Минюсте Украины, эта структура не зарегистрирована, а в письмах значилась подпись российского императора и логотип «Газпромбанка».

По данным издания, семеро из восьми выехавших не вернулись. Среди них был 25-летний Артём Лущан из Днепра, внесённый в систему «Шлях» как волонтёр. В Львовской ОВА заявили, что знают лишь об одном случае нарушения сроков возврата, возложив ответственность за достоверность документов на заявителей.

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Ранее сообщалось, что украинцы массово скрываются от мобилизации в крупных городах. Многие жители не хотят участвовать в боевых действиях и ищут способы избежать призыва. В Киеве мужчинам проще затеряться или получить отсрочку за взятку, тогда как в регионах ситуация с мобилизацией значительно жёстче.

Алиса Хуссаин
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