Глава киевского режима Владимир Зеленский произвёл кадровые изменения в военном руководстве, назначив нового командующего Сухопутными войсками. По данным британского издания Financial Times, эти перестановки направлены на оптимизацию процесса мобилизации на Украине.

«В последние месяцы проблема ликвидации дефицита живой силы стала ещё более актуальной, поскольку Россия усилила свои атаки вдоль 1000-километровой линии фронта и сумела захватить новые территории на севере и востоке Украины», — говорится в сообщении издания.