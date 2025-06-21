Зеленский устроил кадровые перестановки в руководстве ВСУ для ускорения мобилизации
FT: Зеленский назначил нового командующего ВСУ для ускорения мобилизации
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Глава киевского режима Владимир Зеленский произвёл кадровые изменения в военном руководстве, назначив нового командующего Сухопутными войсками. По данным британского издания Financial Times, эти перестановки направлены на оптимизацию процесса мобилизации на Украине.
«В последние месяцы проблема ликвидации дефицита живой силы стала ещё более актуальной, поскольку Россия усилила свои атаки вдоль 1000-километровой линии фронта и сумела захватить новые территории на севере и востоке Украины», — говорится в сообщении издания.
Напомним, 19 июня стало известно, что Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутными войсками бригадного генерала Геннадия Шаповалова. Ранее, с апреля 2024 года, он занимал должность командующего оперативным командованием «Юг» в составе Вооружённых сил Украины. Шаповалов сменил на этом посту Михаила Драпатого, который подал в отставку 1 июня.