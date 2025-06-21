Новости СВО. Освобождена Московка, боевиков ВСУ разматывают в черте Купянска, из Киева сбежал кошелёк Зеленского, 21 июня Армия России подступает к Купянску и готовит «мешок» для ВСУ в Мирном, ВСУ теряют позиции в Сумской области, Владимир Путин предупредил киевский режим за вариант c «грязной бомбой» — дайджест Life.ru. 20 июня, 21:07 Армия России продвигается в Харьковской области на Купянском направлении. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Харьковская область, 21 июня

Министерство обороны России подтвердило освобождение села Московка в Харьковской области. Это пригород Купянска, стратегически важный населённый пункт, через который проходит железная дорога, снабжающая украинскую группировку в городе. Взятие Московки позволяет выйти к северо-западным подступам к Купянску и взять его в оперативное полукольцо. Как отмечают аналитики, дальнейшее продвижение южнее грозит полным отрезанием украинского гарнизона от остальной территории.

— Дальнейшее наступление на юг отрежет Купянск от «большой земли», а засевшая в нём группировка ВСУ окажется прижатой к реке Оскол, — пишет военкор Александр Коц.

Донецкая Народная Республика, 21 июня

Российские бойцы уничтожили опорный пункт ВСУ в Шевченко и зашли в сам населённый пункт. У освобождённой Малиновки противник пытался контратаковать, но атаки ВСУ закончились потерями, в том числе двух пикапов. В районе Поддубного наши штурмовые группы закрепились в лесополосах, приближаясь к населённому пункту.

— Нашим силам удалось продвинуться по лесистой местности и лесополосам севернее Комара, создавая угрозу с восточной части сил ВСУ в Перебудова, в то время как штурмовики продвигаются к центру посёлка, — сообщает Telegram-канал эксперта Бориса Рожина.

Карта СВО на 21 июня 2025. Подразделения 35-й армии продвинулись юго-западнее Малиновки. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Российские войска заняли большую часть Комара и полностью освободили Фёдоровку. Кроме того, на ряде участков достигнута административная граница Днепропетровской области. Освобождение сёл Запорожье и Ялта позволит создать оперативный «мешок» вокруг украинской обороны у Поддубного и Мирного, отрезав ключевые пути снабжения.

Сумская область, 21 июня

ВСУ силами 225-го полка предприняли попытку наступления южнее Алексеевки, но атака захлебнулась. С привлечением ГУР Украина укрепляет рубежи, однако и здесь российские силы сохраняют инициативу, особенно в районе Юнаковки и Пушкарёвки. Подтверждена переброска 158-й бригады ВСУ из Черниговской области, что указывает на нехватку резервов.

Операторы БПЛА «Герань-2» поразили пункты управления БПЛА противника в районе Яблоновки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 21 июня

ВСУ продолжают бессмысленные попытки прорыва через границу в районе Тёткино и Глушково. Потери у противника столь велики, что в соцсетях идёт вал обращений украинских женщин, разыскивающих пропавших мужей. Российские источники подчёркивают: украинское командование бросает людей в бой без шансов на успех.

От Зеленского бегут соратники

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, заявил о побеге с Украины одного из ключевых соратников главы киевского режима Владимира Зеленского — совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича.

Тимура Миндича называли «кошельком» Владимира Зеленского. Фото © sorokanews.ru

— «Кошелёк» Зеленского Тимур Миндич вчера также сбежал за границу через Закарпатскую область, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.

Ранее украинское издание «Бигус» публиковало расследование, в котором утверждалось, что значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.

Это не первый побег приближённых Зеленского за рубеж. Ранее журналист Михаил Ткач заявлял, что министр национального единства Украины Алексей Чернышов в начале недели отправился в командировку в Австрию и не вернулся.

России не хочет перемирия по правилам Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему мы не согласны на перемирие на условиях Запада.

— Перемирие — это значит остановка боевых действий. Но ни США, ни Великобритания, ни Франция не обещают прекратить поставки вооружений Украине. В этом и суть проблемы, — объяснил пресс-секретарь президента.

Песков также добавил, что Армия России сохраняет стратегическое преимущество и не намерена его терять.

Реакция Путина на ситуацию на Украине

Выступая на сессии Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин озвучил потери, которые понесли ВСУ при вторжении в Курскую область. По его словам, киевский режим за время этой авантюры потерял 76 тысяч боевиков, что является катастрофой.

— Россия не добивается капитуляции Украины, добивается признания ситуации, которая сложилась на земле, — заявил Владимир Путин.

Владимир Путин назвал потери вэсэушников катастрофическими. Фото © РИА «Новости» / Вячеслав Прокофьев

Он добавил, что действия Москвы на Украине после госпереворота были направлены на защиту населения, духовно связанного с Россией, и что по-прежнему считает русский и украинский народ единым, а Украину — «нашей». Путин призвал Украину вернуться к тому, что обеспечило ей суверенитет, в частности к внеблоковому статусу.

— Россия вынуждена создавать зоны безопасности вдоль границы с Украиной, это отвлекает и так неукомплектованные украинские силы, — подчеркнул президент России.

С точки зрения Путина, Россия не ставит цель забрать украинский город Сумы, но полностью не исключает такой возможности.

— Если киевский режим сбросит «грязную бомбу» на территорию России, это может быть последней ошибкой украинских неонацистов, — предупредил российский лидер.

Лидер Индонезии Прабово Субианто, также выступая на форуме, рекомендовал заморозить конфликт на Украине. А представитель короля Бахрейна предложил свою страну как место для мирных переговоров по данному кризису.