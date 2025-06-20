Новости СВО. Освобождена Новониколаевка, ВСУ попали в окружение в Юнаковке, Израиль оставил Киев без системы ПРО, 20 июня Украина теряет Донбасс и Сумскую область, американские ракеты уходят на Ближний Восток, Венгрия готова примирить Киев и Москву — дайджест Life.ru. 19 июня, 21:07 Армия России закрепляется на трассе, ведущей из Юнаковки в Сумы. Обложка © РИА «Новости» / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 20 июня

В Донецкой Народной Республике освобождена Новониколаевка. Этот населённый пункт находится на Покровском направлении. Российские войска продвигаются вдоль реки Солёная вблизи границы с Днепропетровской областью и расширяют зону контроля у Красноармейска (Покровска).

— Ближайшей целью на этом участке фронта может стать село Новоподгородное в пяти километрах севернее. Оно расположено на трассе Т0406 — одной из логистических артерий ВСУ, по которой снабжается Покровск, — считает военный корреспондент Александр Коц.

На участке фронта между Красноармейском и Константиновкой наши штурмовики продвинулись к селу Александро-Калиново. Предварительно, им удалось зайти в это село. Успех здесь позволит окружить Яблоновку, за которую уже идут бои.

Карта СВО на 20 июня 2025 года. Российские войска вплотную подошли к Яблоновке и проходят в Александро-Калиново. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Сумская область, 20 июня

Российские войска подошли к Малой Корчаковке, а значит, трасса из Сум в Юнаковку может быть в скором времени под полным контролем ВС РФ, что будет означать гибель украинского гарнизона, засевшего как раз в Юнаковке.

Сейчас это дорога, важная для ВСУ, под огневым контролем наших войск. В окружение могут попасть около тысячи боевиков противника.

В попытке спасти положение украинское командование затягивает дороги сетями. Теоретически, они должны спасти от беспилотников, но гарантии никто не даст.

Расчёт РСЗО «Град» и операторы БПЛА Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» обеспечивают наступление штурмовиков на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Курская область, 20 июня

У Тёткина противник потерял уже около двух тысяч боевиков, но Киев не останавливает попытки взять под контроль небольшой участок российской территории. Как и раньше, ВСУ наступают из районов Рыжевки, Искрисковщины и Бессаловки, где их и уничтожают.

Экипаж Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации личного состава ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Израильская ПВО играет против Украины

У Израиля заканчиваются ракеты к системе ПРО THAAD. Важно отметить, что установки производятся американской компанией Lockheed Martin Missiles and Space.

— Боеприпасы для системы THAAD, самой передовой американской системы ПВО, производятся в США. Но на фоне продолжающегося конфликта на Украине и целой вереницы кризисов, поразивших Ближний Восток после террористических атак в октябре 2023 года против Израиля со стороны ХАМАС, американские арсеналы ракет к THAAD истощаются быстрее, чем Вашингтон успевает их пополнять, — пишет The National Interest.

У Украины THAAD нет, но Киев желал их получить, особенно после удара «Орешником». Теперь же становится понятно, что киевскому режиму этих систем не видать. Просто нелогично передавать комплексы, к которым нет ракет, но даже если установки попадут на Украину, то президент России уже объяснял, что будет дальше.

— Если американцы решат поставить, пусть поставят, пускай THAAD поставят <…> Вот пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные, ценные для нас тоже решения, — рассказал тогда Владимир Путин во время прямой линии.

Кто готов провести переговоры Москвы, Киева и Вашингтона

Одной из площадок для встречи представителей России и Украины может стать Венгрия. Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт с первых дней конфликта был готов организовать у себя встречу.

— Я сказал им, что Венгрия готова принять у себя переговоры между ними, если они сочтут это полезным. Это предложение остаётся в силе, оно действительно, мы его не отозвали. Все это знают. Так что, если это может быть полезным, мы готовы, — сказал Сийярто журналистам на полях Петербургского экономического форума.

По его словам, Венгрия может провести переговоры между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Авторы Даниил Черных