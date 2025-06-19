Около тысячи бойцов в ловушке: Армия РФ начала оперативное окружение ВСУ под Сумами

Около тысячи украинских солдат оказались в ловушке в районе Юнаковки Сумской области. Российские войска держат под огнём трассу Юнаковка — Сумы, что делает отступление бойцов ВСУ практически невозможным, сообщает Mash .

По данным телеграм-канала, российские войска продолжают активное наступление по трём направлениям и захватывают всё больше населённых пунктов. Зачистка прилегающих лесопосадок сопровождается авиаударами с применением КАБов.

Сейчас ВС РФ находятся всего в 15 километрах от Сум. В регионе остаются около пяти тысяч местных жителей, а более 200 тысяч — в самом городе. Бизнес массово сворачивается: магазины закрываются, торговые центры пустеют.