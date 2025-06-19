Около тысячи бойцов в ловушке: Армия РФ начала оперативное окружение ВСУ под Сумами
Mash: Около тысячи бойцов ВСУ оказались в ловушке в районе Юнаковки Сумской области
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Около тысячи украинских солдат оказались в ловушке в районе Юнаковки Сумской области. Российские войска держат под огнём трассу Юнаковка — Сумы, что делает отступление бойцов ВСУ практически невозможным, сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, российские войска продолжают активное наступление по трём направлениям и захватывают всё больше населённых пунктов. Зачистка прилегающих лесопосадок сопровождается авиаударами с применением КАБов.
Сейчас ВС РФ находятся всего в 15 километрах от Сум. В регионе остаются около пяти тысяч местных жителей, а более 200 тысяч — в самом городе. Бизнес массово сворачивается: магазины закрываются, торговые центры пустеют.
Ранее власти Сумской области начали установку антидроновых сетей на ключевых дорогах. Глава местной военной администрации Олег Григоров заявлял, что они якобы затрудняют разведку с воздуха и защищают от ударов БПЛА. Однако источники на месте отмечают: заграждений — крайне мало.