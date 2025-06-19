ВСУ затянули антидроновыми сетями дороги в Сумской области

В Сумской области дороги оборудуют антидроновыми сетями для защиты от беспилотников. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Григоров.

По его словам, эти укрытия якобы затрудняют обнаружение с воздуха для российской разведки и обеспечивают защиту от атак беспилотников. Особенно активно работы по их созданию ведутся в приграничных областях, которые регулярно подвергаются обстрелам.