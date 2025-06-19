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Регион
19 июня, 12:32

ВСУ затянули антидроновыми сетями дороги в Сумской области

Антидроновые сети в Сумской области. Обложка © Telegram / Олег Григоров

Антидроновые сети в Сумской области. Обложка © Telegram / Олег Григоров

В Сумской области дороги оборудуют антидроновыми сетями для защиты от беспилотников. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Григоров.

По его словам, эти укрытия якобы затрудняют обнаружение с воздуха для российской разведки и обеспечивают защиту от атак беспилотников. Особенно активно работы по их созданию ведутся в приграничных областях, которые регулярно подвергаются обстрелам.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ приблизились к украинским Сумам на расстояние 15 км. По данным военных аналитиков, продвижение происходит в районе Юнаковки и к югу от Константиновки. Официальных комментариев от Минобороны РФ пока не поступало.

Наталья Демьянова
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