«Искандер» стёр с лица земли позиции и живую силу ВСУ в Сумской области
SHOT: 100 бойцов ВСУ ликвидированы «Искандером» в Сумской области
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Российские войска нанесли сокрушительный удар ракетой «Искандер-М» по позициям украинских вооружённых сил в Сумской области, в результате чего было ликвидировано порядка 100 военнослужащих. Как сообщили источники SHOT, атака произошла около восьми утра накануне в районе села Озаричи Конотопского района, где дислоцировалась инженерная часть ВСУ.
Российские войска нанесли сокрушительный удар ракетой «Искандер-М» по позициям украинских вооружённых сил в Сумской области. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, целью удара стали военнослужащие 58-й мотострелковой и инженерной бригад, занимавшиеся обустройством переправ через реку Сейм на территории Курской области. В результате операции, помимо личного состава, были уничтожены 13 пунктов управления беспилотниками, 47 единиц автотранспорта и четыре склада с военным имуществом.
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