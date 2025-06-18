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Регион
18 июня, 09:33

«Искандер» стёр с лица земли позиции и живую силу ВСУ в Сумской области

SHOT: 100 бойцов ВСУ ликвидированы «Искандером» в Сумской области

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские войска нанесли сокрушительный удар ракетой «Искандер-М» по позициям украинских вооружённых сил в Сумской области, в результате чего было ликвидировано порядка 100 военнослужащих. Как сообщили источники SHOT, атака произошла около восьми утра накануне в районе села Озаричи Конотопского района, где дислоцировалась инженерная часть ВСУ.

Российские войска нанесли сокрушительный удар ракетой «Искандер-М» по позициям украинских вооружённых сил в Сумской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, целью удара стали военнослужащие 58-й мотострелковой и инженерной бригад, занимавшиеся обустройством переправ через реку Сейм на территории Курской области. В результате операции, помимо личного состава, были уничтожены 13 пунктов управления беспилотниками, 47 единиц автотранспорта и четыре склада с военным имуществом.

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Ранее сообщалось, что российская армия впервые применила в зоне спецоперации модернизированные баллистические ракеты 9М723Ф3. Они оснащены принципиально новыми боеголовками. Данные снаряды способны продемонстрировать гиперзвуковые характеристики, а также пробивать многоуровневые бетонные укрепления.

Оксана Попова
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