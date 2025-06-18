«Искандер» стёр с лица земли позиции и живую силу ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли сокрушительный удар ракетой «Искандер-М» по позициям украинских вооружённых сил в Сумской области, в результате чего было ликвидировано порядка 100 военнослужащих. Как сообщили источники SHOT, атака произошла около восьми утра накануне в районе села Озаричи Конотопского района, где дислоцировалась инженерная часть ВСУ.

Российские войска нанесли сокрушительный удар ракетой «Искандер-М» по позициям украинских вооружённых сил в Сумской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, целью удара стали военнослужащие 58-й мотострелковой и инженерной бригад, занимавшиеся обустройством переправ через реку Сейм на территории Курской области. В результате операции, помимо личного состава, были уничтожены 13 пунктов управления беспилотниками, 47 единиц автотранспорта и четыре склада с военным имуществом.