Армия России впервые применила в зоне СВО модернизированные баллистические ракеты 9М723Ф3 из комплекса «Искандер-М», оснащённые принципиально новыми боеголовками. Как сообщает военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнёв, эти снаряды демонстрируют гиперзвуковые характеристики и обладают уникальной способностью пробивать многоуровневые бетонные укрепления, достигая глубинных убежищ и фундаментов зданий.

По данным экспертов, скорость проникновения новых ракет составляет 950-1150 метров в секунду при глубине поражения до нескольких десятков метров. Военный журналист Сергей Чемеков отмечает, что принцип действия этих боеприпасов основан на их способности сохранять инерцию после удара, продолжая разрушать всё на своём пути. Особую эффективность демонстрирует специальный обтекатель боевой части, позволяющий ракете проникать глубоко под землю.

Технические характеристики новых ракет ставят перед системами ПВО противника практически нерешаемую задачу. Как поясняют специалисты, вероятность успешного перехвата «Искандер-М» составляет всего 4% благодаря их аэробаллистическим свойствам и способности маневрировать на атмосферном участке полёта. Это значительно ниже показателей перехвата обычных крылатых ракет, где эффективность достигает 50%.

Применение нового оружия вызвало серьёзную обеспокоенность западных аналитиков, которые сравнивают российские разработки с американским «разрушителем бункеров» GBU-57 Massive. По мнению военного корреспондента Михаила Бондаренко, массовое использование таких боеприпасов свидетельствует не только о технологическом превосходстве России, но и о высоком уровне работы спутниковой и агентурной разведки, способной точно выявлять ключевые цели противника.

Эксперты единодушно отмечают, что появление этого оружия кардинально меняет баланс сил в зоне боевых действий, лишая укреплённые объекты ВСУ их главного преимущества — глубинной защищённости. Как подчёркивают аналитики, Россия продолжает последовательно реализовывать поставленные цели специальной военной операции, демонстрируя готовность идти до конца.