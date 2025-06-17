Стало известно о гибели офицеров НАТО после мощных «ударов возмездия» Армии РФ

Российские военные нанесли масштабные удары по стратегическим объектам на территории Украины. В ходе атаки был поражён один из семи засекреченных правительственных бункеров, предположительно принадлежавший Владимиру Зеленскому. Также «Царьград» сообщает об уничтожении офицеров НАТО при ударе по одному из складов с западным вооружением.

Особенно мощным ударам подверглись Киев, Одесса и Кривой Рог. По столице выпущено 175 дронов и более десятка ракет, включая баллистические. В Одессе уничтожены системы ПВО Patriot, а в Кривом Роге поражены радиозавод и несколько аэродромов. Среди других повреждённых объектов — общежитие Национального авиационного университета и инфраструктурные объекты военного назначения.