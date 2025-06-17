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Регион
17 июня, 13:28

Стало известно о гибели офицеров НАТО после мощных «ударов возмездия» Армии РФ

«Царьград»: ВС РФ ликвидировали офицеров НАТО в результате ударов по Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские военные нанесли масштабные удары по стратегическим объектам на территории Украины. В ходе атаки был поражён один из семи засекреченных правительственных бункеров, предположительно принадлежавший Владимиру Зеленскому. Также «Царьград» сообщает об уничтожении офицеров НАТО при ударе по одному из складов с западным вооружением.

Особенно мощным ударам подверглись Киев, Одесса и Кривой Рог. По столице выпущено 175 дронов и более десятка ракет, включая баллистические. В Одессе уничтожены системы ПВО Patriot, а в Кривом Роге поражены радиозавод и несколько аэродромов. Среди других повреждённых объектов — общежитие Национального авиационного университета и инфраструктурные объекты военного назначения.

«При этом, согласно некоторой информации, на одном из складов с западным вооружением вместе со снарядами были уничтожены офицеры НАТО. Видимо, прибывшие с инспекцией», — отмечает телеканал.

Киев под ударом возмездия. Как Армия России отправила на Украину рекордное количество «Гераней» и «Кинжалов», 17 июня
Киев под ударом возмездия. Как Армия России отправила на Украину рекордное количество «Гераней» и «Кинжалов», 17 июня

Ранее Life.ru рассказывал о ударе ВС РФ по украинскому складу БПЛА около авиационного университета и завода «Антонов» в Киеве. Похоже, что благодарить за наводку Армия России может руководителя фонда помощи ВСУ Сергея Притулу, который ранее в своих соцсетях публиковал фотографии из ангара с собранными дронами.

Юрий Лысенко
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