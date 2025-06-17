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17 июня, 09:52

Общежития авиационного института в Киеве попали под ночной удар Армии России

Обложка © СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ

Обложка © СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ

Руководство Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве сообщило, что минувшей ночью под удар российских сил попали общежития вуза.

Общежития авиационного института в Киеве попали под ночной удар Армии России. Видео © СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ

В социальных сетях обратили внимание, что за день до атаки украинские издания, специализирующиеся на военной тематике, опубликовали снимки из ангара университета. На этих фотографиях были показаны беспилотники «Тарас-П», для которых фонд Сергея Притулы собирал средства. Среди изображений выделялся снимок самого Притулы рядом с дронами в ангаре НАУ.

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О взрывах в Киеве ночью ранее сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Также сирены звучали в Одессе и других областях Украины. Известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в украинской столице.

Оксана Попова
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