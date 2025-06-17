Общежития авиационного института в Киеве попали под ночной удар Армии России

В социальных сетях обратили внимание, что за день до атаки украинские издания, специализирующиеся на военной тематике, опубликовали снимки из ангара университета. На этих фотографиях были показаны беспилотники «Тарас-П», для которых фонд Сергея Притулы собирал средства. Среди изображений выделялся снимок самого Притулы рядом с дронами в ангаре НАУ.