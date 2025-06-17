ВС РФ нанесли ночной удар по военным объектам в Киевской области и Запорожье

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 17 июня Вооружённые силы РФ провели серию высокоточных ударов с использованием оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных беспилотников по объектам военно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Киевской области и Запорожье.