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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 июня, 09:37

ВС РФ нанесли ночной удар по военным объектам в Киевской области и Запорожье

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 17 июня Вооружённые силы РФ провели серию высокоточных ударов с использованием оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных беспилотников по объектам военно-промышленного комплекса Украины, расположенным в Киевской области и Запорожье.

По информации ведомства, все намеченные цели были успешно поражены.

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Ранее сообщалось о взрывах и работе ПВО в Киеве. Также сирены звучали в Одессе и других областях Украины. Известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в украинской столице.

Оксана Попова
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