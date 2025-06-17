Россия накрыла Киев крылатыми ракетами и дронами
«ВХ»: Армия России нанесла мощнейший удар по Киеву крылатыми ракетами и дронами
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Согласно информации ресурса «Военная хроника», российские Вооружённые силы провели масштабную атаку на Киев, задействовав крылатые ракеты и беспилотники. Источник отметил, что под ударом оказались ключевые объекты, включая аэропорты Жуляны и Борисполь.
Портал сообщил, что для атаки использовались ракеты Х-101 и Х-555, а также дроны «Герань», которые выступили в качестве первой волны наступления, нацеленной на военную инфраструктуру столицы Украины.
По данным сервиса NASA Firms, в промышленной зоне близ аэропорта Жуляны вспыхнули мощные пожары. На этой территории расположены стратегические предприятия, такие как 410-й авиаремонтный завод, входящий в концерн «Укроборонпром», и компания «Энергия 2000», специализирующаяся на создании тренажёров для украинских вооружённых сил.
Ранее о взрывах и работе ПВО в Киеве сообщал мэр Виталий Кличко. Также сирены звучали в Одессе и других областях Украины. Известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в украинской столице.