Россия накрыла Киев крылатыми ракетами и дронами

Согласно информации ресурса «Военная хроника», российские Вооружённые силы провели масштабную атаку на Киев, задействовав крылатые ракеты и беспилотники. Источник отметил, что под ударом оказались ключевые объекты, включая аэропорты Жуляны и Борисполь.

Портал сообщил, что для атаки использовались ракеты Х-101 и Х-555, а также дроны «Герань», которые выступили в качестве первой волны наступления, нацеленной на военную инфраструктуру столицы Украины.