Российский удар по складу беспилотников ВСУ вблизи Национального авиационного университета и завода «Антонов» в Киеве мог быть спровоцирован публикацией главы фонда помощи ВСУ Сергея Притулы. Накануне атаки в Сети появились снимки из ангара, где хранились дроны «Тарас-П», на которые фонд собирал средства, что привлекло внимание российских военкоров и украинских блогеров.

По данным ресурса «Русская весна», украинские СМИ за день до удара опубликовали фото Притулы с дронами в ангаре НАУ, сделанное ещё в феврале. Блогер Мирослав Олешко заметил на снимке экс-депутата Рады Егора Соболева и обвинил Притулу в раскрытии местоположения склада ради саморекламы, указав, что объект легко найти через поиск в Интернете. Ранее, после февральской публикации, Притулу уже критиковали за указание на известный военный объект.

Предполагается, что склад находился рядом с заводом «Антонов». Издание «Военная хроника» допустило, что Притула мог сознательно раскрыть локацию. Сомнения в прозрачности его фонда, поставляющего ВСУ дроны, автомобили и экипировку, усиливаются на фоне недавних ударов по машинам организации.