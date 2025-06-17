ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 12:49

Глава фонда помощи ВСУ «навёл» удар ВС РФ по складу дронов в Киеве

Сергей Притула. Обложка © Telegram / Сергей Притула

Сергей Притула. Обложка © Telegram / Сергей Притула

Российский удар по складу беспилотников ВСУ вблизи Национального авиационного университета и завода «Антонов» в Киеве мог быть спровоцирован публикацией главы фонда помощи ВСУ Сергея Притулы. Накануне атаки в Сети появились снимки из ангара, где хранились дроны «Тарас-П», на которые фонд собирал средства, что привлекло внимание российских военкоров и украинских блогеров.

По данным ресурса «Русская весна», украинские СМИ за день до удара опубликовали фото Притулы с дронами в ангаре НАУ, сделанное ещё в феврале. Блогер Мирослав Олешко заметил на снимке экс-депутата Рады Егора Соболева и обвинил Притулу в раскрытии местоположения склада ради саморекламы, указав, что объект легко найти через поиск в Интернете. Ранее, после февральской публикации, Притулу уже критиковали за указание на известный военный объект.

Предполагается, что склад находился рядом с заводом «Антонов». Издание «Военная хроника» допустило, что Притула мог сознательно раскрыть локацию. Сомнения в прозрачности его фонда, поставляющего ВСУ дроны, автомобили и экипировку, усиливаются на фоне недавних ударов по машинам организации.

Россия накрыла Киев крылатыми ракетами и дронами
Россия накрыла Киев крылатыми ракетами и дронами

Напомним, минувшей ночью под удар российских сил попали общежития вуза Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве. В социальных сетях обратили внимание, что за день до атаки украинские издания, специализирующиеся на военной тематике, опубликовали снимки из ангара университета. На этих фотографиях были показаны беспилотники «Тарас-П», для которых фонд Сергея Притулы собирал средства.

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar