Глава фонда помощи ВСУ «навёл» удар ВС РФ по складу дронов в Киеве
Сергей Притула. Обложка © Telegram / Сергей Притула
Российский удар по складу беспилотников ВСУ вблизи Национального авиационного университета и завода «Антонов» в Киеве мог быть спровоцирован публикацией главы фонда помощи ВСУ Сергея Притулы. Накануне атаки в Сети появились снимки из ангара, где хранились дроны «Тарас-П», на которые фонд собирал средства, что привлекло внимание российских военкоров и украинских блогеров.
По данным ресурса «Русская весна», украинские СМИ за день до удара опубликовали фото Притулы с дронами в ангаре НАУ, сделанное ещё в феврале. Блогер Мирослав Олешко заметил на снимке экс-депутата Рады Егора Соболева и обвинил Притулу в раскрытии местоположения склада ради саморекламы, указав, что объект легко найти через поиск в Интернете. Ранее, после февральской публикации, Притулу уже критиковали за указание на известный военный объект.
Предполагается, что склад находился рядом с заводом «Антонов». Издание «Военная хроника» допустило, что Притула мог сознательно раскрыть локацию. Сомнения в прозрачности его фонда, поставляющего ВСУ дроны, автомобили и экипировку, усиливаются на фоне недавних ударов по машинам организации.
Напомним, минувшей ночью под удар российских сил попали общежития вуза Национального авиационного университета (НАУ) в Киеве. В социальных сетях обратили внимание, что за день до атаки украинские издания, специализирующиеся на военной тематике, опубликовали снимки из ангара университета. На этих фотографиях были показаны беспилотники «Тарас-П», для которых фонд Сергея Притулы собирал средства.