Киев под ударом возмездия. Как Армия России отправила на Украину рекордное количество «Гераней» и «Кинжалов», 17 июня Россия провела крупнейшую за последнее время атаку на важные военные объекты в украинской столице и других городах, в которой было задействовано несколько сотен БПЛА и ракет. Под ударами оказались и американские системы ПВО. Подробности — в материале Life.ru. 17 июня, 11:53 17 июня на Киев обрушилось рекордное количество БПЛА и ракет. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba, Sergiy Palamarchuk

Российские войска нанесли очередной удар по Украине. Цели были поражены в Черниговской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в оккупированной части ДНР. Взрывы прогремели и в Киеве.

Что уничтожили в Киеве

Предварительно, российские ракеты и беспилотники поразили в украинской столице бронетанковый завод, 482-й конструкторско-технологический центр Минобороны Украины, 1899-ю центральную базу ремонта и хранения средств связи, 195-ю центральную базу железнодорожной техники, территорию аэропорта Жуляны и складские помещения вблизи завода «Антонов».

Поражение целей в Киеве российскими войсками. Фото © Telegram / Военная хроника

— Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье, — рассказали в Министерстве обороны.

Среди возможных целей были системы ПВО Украины. Военный корреспондент Александр Коц утверждает, что удары были нанесены по американским ЗРК Patriot, стоявшим в Жулянах и Борисполе. Кроме того, поражено здание Национального авиационного университета. Ранее оттуда появились снимки с беспилотниками «Тарас-П».

Пожар после удара БПЛА. Видео © Telegram / Военная хроника

— Это был, пожалуй, самый мощный налёт за последнее время. Десятки дронов концентрировались на определённой цели, чтобы гарантированно пробиться через ПВО, — отметил Коц.

Мэр Киева Виталий Кличко насчитал 175 БПЛА, 14 крылатых и две баллистические ракеты. Канал «Рыбарь» сообщает, что поражены и объекты энергетической инфраструктуры.

— Против объектов в Киеве была задействована широкая номенклатура вооружений, включая дроны-камикадзе «Герань», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Калибр» и оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», — пишут авторы канала.

Почему удар оказался успешным

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что успех был достигнут благодаря массовости и локализации. Украинские мобильные группы, которые создавались для сбития воздушных целей, оказались не у дел.

— Уничтоженные позиции ПВО Киева, заводы и крупнейший, как я понял, склад БК — это тот результат, который скоро скажется на фронте, — уверен Подоляка.

В том числе из-за мобильных групп, хотя в большей степени из-за смены тактики налётов, цели удалось поразить. Теперь те, кто ещё недавно разъезжал по Киеву на пикапах с пулемётами, могут оказаться на фронте, так как их услуги больше не нужны.

Последствия удара по Киеву. Видео © Telegram / Военная хроника

— «Герани» сейчас, по сути, сбиваются только ракетами и немецкими «Гепардами», что существенно повышает процент тех дронов, которые долетают до цели. Сегодняшний Киев — яркий тому пример, — пишет «Старше Эдды».

Ранее об изменении тактики сообщал CNN. Журналисты отмечали, что Россия теперь атакует объекты роями. Также вместе с ударными БПЛА летят и ложные, которые должны разрядить ПВО.

— Украинские силы либо тратят время на отслеживание ложных целей, либо драгоценные ресурсы на то, чтобы их сбить. Как бы то ни было, это лишь помогает российским ракетам и «Гераням» с их большой полезной нагрузкой, — объяснила аналитик Института изучения войны Кристина Харвард.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на российские удары по Киеву. Если бы не вопрос от репортёра, то он бы и не знал о них. Журналисты ему объяснили, что это случилось «накануне».

Авторы Даниил Черных