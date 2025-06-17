За прошедшие сутки российские Вооружённые силы поразили склады с боеприпасами и материально-техническим обеспечением, принадлежащие украинской армии. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нашей армии нанесли точные удары по складам с боеприпасами и снаряжением противника. Также удалось ликвидировать пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наёмников в 142 районах.

Кроме этого, за последнюю ночь украинские силы понесли значительные потери, включающие более 210 солдат, две боевые бронированные машины, восемь единиц автомобильной техники, одно артиллерийское орудие и две станции, предназначенные для ведения радиоэлектронной борьбы.