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17 июня, 10:07

Российская армия ночью ударила по объектам ВПК Украины, уничтожив склады боеприпасов ВСУ

Минобороны: За сутки Армия России уничтожила склады боеприпасов ВСУ

ВС РФ. Обложка © Официальный сайт Министерства обороны РФ

ВС РФ. Обложка © Официальный сайт Министерства обороны РФ

За прошедшие сутки российские Вооружённые силы поразили склады с боеприпасами и материально-техническим обеспечением, принадлежащие украинской армии. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, российская оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нашей армии нанесли точные удары по складам с боеприпасами и снаряжением противника. Также удалось ликвидировать пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наёмников в 142 районах.

Кроме этого, за последнюю ночь украинские силы понесли значительные потери, включающие более 210 солдат, две боевые бронированные машины, восемь единиц автомобильной техники, одно артиллерийское орудие и две станции, предназначенные для ведения радиоэлектронной борьбы.

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Ранее армейская смекалка помогла бойцам «Ахмата» создать дроны с системой самоуничтожения, оставив ВСУ без трофеев. Солдаты модернизировали БПЛА, оснастив их детонатором и подожжённым фитилём, который активирует боеприпас при попытке перехватить беспилотник.

Алиса Хуссаин
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