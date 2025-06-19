В Венгрии заявили о готовности принять переговоры России и Киева
Сийярто: Будапешт готов предоставить площадку для переговоров РФ и Украины
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Будапешт готов стать местом встречи для представителей России и Украины для урегулирования конфликта, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, он инициировал телефонные разговоры с главами МИД обеих стран в первые дни после начала боевых действий.
«Я сказал им, что Венгрия готова принять у себя переговоры между ними, если они сочтут это полезным. Это предложение остаётся в силе, оно действительно, мы его не отозвали. Все это знают. Так что если это может быть полезным, мы готовы», — сказал Сийярто в разговоре с журналистами.
А ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, когда определят сроки нового раунда переговоров РФ и Украины. Напомним, что первые два раунда переговоров РФ и Украины состоялись в Стамбуле 10 апреля и 2 июня. Итогом стали договорённости об обменах пленными и обменах телами погибших военных.