В Венгрии заявили о готовности принять переговоры России и Киева

Будапешт готов стать местом встречи для представителей России и Украины для урегулирования конфликта, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, он инициировал телефонные разговоры с главами МИД обеих стран в первые дни после начала боевых действий.

«Я сказал им, что Венгрия готова принять у себя переговоры между ними, если они сочтут это полезным. Это предложение остаётся в силе, оно действительно, мы его не отозвали. Все это знают. Так что если это может быть полезным, мы готовы», — сказал Сийярто в разговоре с журналистами.