Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 14:37

В Венгрии заявили о готовности принять переговоры России и Киева

Сийярто: Будапешт готов предоставить площадку для переговоров РФ и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Будапешт готов стать местом встречи для представителей России и Украины для урегулирования конфликта, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, он инициировал телефонные разговоры с главами МИД обеих стран в первые дни после начала боевых действий.

«Я сказал им, что Венгрия готова принять у себя переговоры между ними, если они сочтут это полезным. Это предложение остаётся в силе, оно действительно, мы его не отозвали. Все это знают. Так что если это может быть полезным, мы готовы», — сказал Сийярто в разговоре с журналистами.

Мединский доложил Путину о своих контактах с Киевом
Мединский доложил Путину о своих контактах с Киевом

А ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, когда определят сроки нового раунда переговоров РФ и Украины. Напомним, что первые два раунда переговоров РФ и Украины состоялись в Стамбуле 10 апреля и 2 июня. Итогом стали договорённости об обменах пленными и обменах телами погибших военных.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Петер Сийярто
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar