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19 июня, 13:06

Мединский доложил Путину о своих контактах с Киевом

Песков: Мединский отчитался перед Путиным о своих контактах с украинской стороной

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Помощник президента РФ Владимир Мединский отчитался перед российским лидером Владимиром Путиным о контактах с представителями Украины. Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мой коллега Мединский докладывал президенту о своих контактах со своими визави по переговорам», — сказал Песков в интервью «Известиям».

Россия и Украина произвели очередной обмен пленными
Россия и Украина произвели очередной обмен пленными

А ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, когда определят сроки нового раунда переговоров РФ и Украины. Напомним, что первые два раунда переговоров РФ и Украины состоялись в Стамбуле 10 апреля и 2 июня. Итогом стали договорённости об обменах пленными и обменах телами погибших военных.

Мария Любицкая
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