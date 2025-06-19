Мединский доложил Путину о своих контактах с Киевом

Помощник президента РФ Владимир Мединский отчитался перед российским лидером Владимиром Путиным о контактах с представителями Украины. Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мой коллега Мединский докладывал президенту о своих контактах со своими визави по переговорам», — сказал Песков в интервью «Известиям».