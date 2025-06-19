Мединский доложил Путину о своих контактах с Киевом
Песков: Мединский отчитался перед Путиным о своих контактах с украинской стороной
Владимир Мединский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev
Помощник президента РФ Владимир Мединский отчитался перед российским лидером Владимиром Путиным о контактах с представителями Украины. Об этом на полях ПМЭФ-2025 заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мой коллега Мединский докладывал президенту о своих контактах со своими визави по переговорам», — сказал Песков в интервью «Известиям».
А ранее представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла, когда определят сроки нового раунда переговоров РФ и Украины. Напомним, что первые два раунда переговоров РФ и Украины состоялись в Стамбуле 10 апреля и 2 июня. Итогом стали договорённости об обменах пленными и обменах телами погибших военных.