Захарова раскрыла, когда определят сроки нового раунда переговоров РФ и Украины
Захарова: Даты нового раунда переговоров РФ и Украины утвердят в ближайшее время
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Российская делегация готова возобновить переговоры с украинской стороной в Стамбуле после 22 июня. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, точная дата следующего раунда переговоров будет согласована в скором времени.
«После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегация Российской Федерации, которая была утверждена решением президента нашей страны, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки — очень много вопросов поступает — будут определены в ближайшее время и, конечно, озвучены представителями и руководителями самой делегации», — сказала дипломат на брифинге.
Напомним, что первые два раунда переговоров РФ и Украины состоялись в Стамбуле 10 апреля и 2 июня. Итогом стали договорённости об обменах пленными и обменах телами погибших военных. Россия полностью выполнила данные в Стамбуле обещания: украинской стороне передали 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Киев отдал РФ только 78 тел.