Захарова раскрыла, когда определят сроки нового раунда переговоров РФ и Украины

Российская делегация готова возобновить переговоры с украинской стороной в Стамбуле после 22 июня. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, точная дата следующего раунда переговоров будет согласована в скором времени.

«После 22 июня наша делегация, я имею в виду делегация Российской Федерации, которая была утверждена решением президента нашей страны, будет готова прибыть в Стамбул для продолжения переговоров. Конкретные сроки — очень много вопросов поступает — будут определены в ближайшее время и, конечно, озвучены представителями и руководителями самой делегации», — сказала дипломат на брифинге.