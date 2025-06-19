Новости СВО. Освобождены Новониколаевка и Долгенькое, в Киеве бьют тревогу из-за российских БПЛА, G7 обманула Трампа по Украине, 19 июня Армия России продвинулась к Сумам, в Харьковской области расширяется плацдарм у Купянска, США обманом втянули в поддержку Зеленского — дайджест Life.ru. 18 июня, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в районе Волчанска Харьковской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область, 19 июня

В Сумской области российские войска освободили Новониколаевку. Наши бойцы находятся уже в 15 километрах от Сум. Доходит до того, что разведывательные дроны рассматривают город. В объектив попала областная администрация.

— Российские подразделения выровняли фронт и готовятся наступать на Варачино и далее — на Малую Корчаковку, Новую Сечь и Храповщину. Одновременно «северяне» штурмуют Юнаковку, через которую шло снабжение группировки ВСУ в Курской области, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

В это же время выбиваются тылы противника. В Конотопе «Искандером» ликвидированы до 100 вэсэушников. Под удар попали подразделения, отметившиеся в Курской области. Предварительно, вместе с личным составом уничтожены 13 пунктов управления беспилотниками, 47 единиц автотранспорта и четыре склада с военным имуществом.

Расчёт ОТРК «Искандер» нанёс ракетный удар по пункту постоянной дислокации подразделения 58-й омпбр ВСУ в районе Конотопа в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Харьковская область, 19 июня

В Харьковской области Армия России освободила Долгенькое. Этот населённый пункт находится на западном берегу реки Оскол. Судя по продвижению наших войск, подразделения берут в клещи Лозовую Первую, Лозовую Вторую, Касьяновку и Кутьковку. Так идёт продвижение на Великий Бурлук.

Ещё на одном участке в Харьковской области российские подразделения активизировались в районе Липцов, Казачьей Лопани, Золочева и Гран, а также ведут бои у Волчанска.

Карта СВО на 19 июня 2025 года. ВС РФ продвинулись на Двуречанском участке, выбив противника из района села Долгенького. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта

Донецкая Народная Республика, 19 июня

В ДНР российские штурмовики продвигаются по микрорайону Шевченко. На этом участке фиксируются локальные окружения вэсэушников. Чуть южнее идут бои у Ступочек, находящихся под контролем России, и пока украинского Предтечино. Здесь противник безуспешно атакует позиции ВС РФ.

Карта СВО на 19 июня 2025 года. Часов Яр — штурмовые группы продвинулись в микрорайоне Шевченко по ул. Константиновской. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта

Как российские беспилотники наводят ужас на ВСУ

Немецкое издание Die Welt обратило внимание на российские дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Журналисты напомнили, что испытания таких БПЛА прошли ещё в 2024 году, во время событий в Курской области. Как мы помним, подразделения ВСУ были разгромлены на российской территории. Теперь же БПЛА стали смертоносным оружием, внушающим страх на всех фронтах СВО. А вот у Украины с этим проблемы.

По словам владельца одного из цехов, 80 % компонентов БПЛА для ВСУ закупается в Китае. Всего же на Украине 10 производств.

Но дроны на оптоволокне Армии России не единственные воздушные объекты, которые внушают страх украинцам. Ещё в арсенале есть «Герани». И их производство растёт. Украинский эксперт по дронам и связи Сергей Бескрестнов считает, что Россия «разнесёт» всю Украину ими.

— Они масштабировали производство и ещё масштабируют, — заявил Бескрестнов.

Как G7 обманула Трампа

Пока Россия разносит противника, в Европе нашли способ обмануть США и поддержать Киев. Пока только на словах. Страны G7 готовили совместное заявление по Украине, но представители Вашингтона отказались подписать его, пока не будут изменены формулировки. Без одобрения Штатов выпустить бы его не получилось. Так и произошло — обращение не вышло, так как новая редакция не устраивала других членов «Большой семёрки».

В итоге премьер-министр Канады Марк Карни, как председатель международного клуба, выступил со своим заявлением от имени G7, в котором и поддержал Украину в нужном русле. Получилось, что США оказались замешаны в том, к чему не имеют отношения.

— Лидеры «Семёрки» поддержали стремление президента Трампа к справедливому и прочному миру на Украине. Лидеры «Семёрки» полны решимости изучить все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции, — говорится в заявлении, из которого президент США может узнать, что он готовит санкции и ищет способы надавить на Москву, хотя он уже давно от затей с ограничениями отказался и налаживает отношения с Владимиром Путиным.

Авторы Даниил Черных