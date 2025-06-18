Новости СВО. Армия России вошла в Серебрянку и отодвигает фронт от Дзержинска, Трамп ушёл от разговора с Зеленским, 18 июня Российские войска продвинулись у Константиновки и Северска, Киев теряет элитный спецназ у Тёткина, на Украине в ВСУ вербуют убийц — дайджест Life.ru. 17 июня, 21:07 Армия России расширяет позиции на Константиновском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 18 июня

В Курской области ВС РФ восстанавливают свои позиции у Тёткина. Но атаки со стороны ВСУ продолжаются. Очередная была из Рыжевки. В результате стрелкового боя нацистские формирования понесли потери и успеха не достигли. Ещё один штурм был со стороны Бесславки, но тоже закончился для Киева трагично.

Военкор Евгений Поддубный сообщил, что в Рыжевке был ликвидирован капитан-лейтенант 73-го центра ССО ВСУ Николай Худевич. Западная подготовка не помогла ему. Интересно, что служил он в центре морских операций, а никакого моря в Курской области нет. Возможно, это показатель нехватки личного состава.

— В 73-й МЦСпН входят отряды подводного минирования и разминирования, разведывательные отряды и подразделения боевого и тылового обеспечения. За время конфликта, начиная с 2014 года, специалисты этого Центра были задействованы ВСУ в Иловайске, в Дебальцеве, и на юге ДНР, — рассказал Поддубный.

Донецкая Народная Республика, 18 июня

В Донецкой Народной Республике российские войска вошли в Серебрянку. Предварительно, бои идут уже в центре населённого пункта. Кроме того, под контролем наших подразделений высоты восточнее села. Важно отметить, что от него всего пять километров до Северска.

На Константиновском направлении Армия России продвигается от Дылевки к Белой Горе и Александро-Шульгину. Таким образом, войска подходят к Константиновке и отодвигают фронт от Дзержинска (Торецка).

Карта СВО на 18 июня 2025 года. ВС РФ продвигаются на Константиновку вдоль железной дороги от Дылеевки. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Херсонская область, 18 июня

Украинские военные попытались высадиться в районе Тендровской косы. Сообщается, что гости прибыли на восьми катерах. После того как одно транспортное средство потопили с помощью беспилотника «Ланцет», а второе обстреляли из стрелкового оружия, вэсэушники отказались от десанта на побережье Чёрного моря.

— Это была лишь одна из многих попыток, и будут другие, так как у ВСУ довольно большое количество катеров различных типов. Подготовка идёт полным ходом, в том числе у Очакова, где засели ССО «Юг» и ТГр «Гаруда» — подразделение, специально созданное для операций в Чёрном море, — считают авторы канала «Архангел спецназа».

Расчёт 152-мм орудия «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления БПЛА противника в Херсонской области. Видео © Telergram / Минобороны России

Киев начал вербовать в ВСУ зэков-киллеров

Киевский режим и раньше вербовал заключённых, но теперь появился новый критерий. Ищут убийц. В статье The Times говорится, что офицеры посещают места заключения каждый день, чтобы найти новых штурмовиков.

— Боевые части сейчас особенно заинтересованы в наборе на службу заключённых. Командиры видят в осуждённых высокий потенциал выживаемости и лучшую психологическую устойчивость во время прямых боестолкновений. Самый высокий спрос — в категории осуждённых за убийства, — рассказал заместитель министра юстиции Украины Евгений Пикалов.

По его словам, сейчас большинство заключённых, попавших в ВСУ, сидели за грабежи, кражи и мошенничество. Таковых 55%, ещё 11% — осуждённые за преступления, связанные с наркотиками. Интересно, что есть и те, кто сначала согласился поступить на службу, а потом предпочёл вернуться в тюрьму.

— Мы помогаем нашим вооружённым силам увеличивать численность, а социальное положение заключённых меняется, когда они осознают, какую пользу приносят, служа своей стране. Командиры хотят, чтобы ещё больше заключённых участвовали в этой программе. Передовые соединения чаще предпочитают работать с судимыми добровольцами, а не с призывниками-срочниками, которые просто не хотят служить, — отметил Пикалов.

Операторы БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили украинскую РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства в районе населённого пункта Белая Гора в ДНР. Видео © Telergram / Минобороны России

Действительно, командирам проще отдавать приказы об убийстве мирных граждан и мародёрстве тем, кто привык этим заниматься, а не мобилизованным по дороге в магазин.

— Нам сказали, что отобьём Волчанск, дальше пойдём на Белгород, на мирные города. Там нам дозволено будет грабить, насиловать, красть, заниматься беспределом, то, что мы больше всего умеем, — сообщил в 2024 году бывший украинский заключённый Дмитрий Ромаев, пошедший в ВСУ, а потом попавший в российский плен.

Что случилось с помощью Украине

Бесплатной помощи из США для Украины больше нет. Но Владимир Зеленский нашёл выход, как получить вооружение. Он предлагает его закупать.

— Один из вопросов, который я собираюсь обсудить с президентом Трампом, — это оборонный пакет, который Украина готова приобрести. И мы это с ним обсудим, — заявил главарь киевского режима Зеленский.

Больше всего после этих слов нужно было бы запереживать европейцам, ведь их налоги пойдут в США, но украинцы вспомнили о сделке по полезным ископаемым. Она подразумевала, что вся оказанная помощь будет оплачена за счёт фонда, в который деньги будут поступать от продажи украинских редкоземельных металлов. Но нет, теперь же на Украине понимают, что действительно произошло.

— Зеленский и компания развели украинцев как кроликов, — подытожили украинские журналисты.

Примечательно, что накануне Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7 в Канаде, где с ним как раз и намеревался встретиться глава киевского режима, рассчитывающий на помощь.

Авторы Даниил Черных