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4 июля, 09:27

Армия России впервые сбросила авиабомбу на родной город Зеленского, где не осталось систем ПВО

ВС РФ впервые сбросили авиабомбу на Кривой Рог, где не осталось систем ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

У Киева наблюдается острый дефицит систем ПВО и ракет для них, поэтому ВС РФ впервые удалось беспрепятственно сбросить на объект в Кривом Роге КАБ (корректируемую авиабомбу). Об этом сообщают местные СМИ, публикуя видео с огромным столбом чёрного дыма.

Взрыв в Кривом Роге. Видео © СВОI Кривой Рог

Украинское командование стянуло почти все рабочие системы ПВО в Киев и Киевскую область, а другие направления остались практически без защиты. Отмечается, что это позволило российскому бомбардировщику приблизиться достаточно близко к городу, чтобы выполнить боевой пуск.

Местные издания пишут, что на месте взрыва бушует огромный пожар, а дым видно с разных районов города.

Расстояние от ближайших позиций фронта до Кривого Рога составляет около 70 километров. Однако эксперты считают маловероятным, что российская авиация подошла непосредственно к линиям украинских войск — скорее всего, удар был нанесён с некоторого удалённого рубежа.

Киев погрузился в ночь среди бела дня из-за чёрного неба после ударов ВС РФ
Киев погрузился в ночь среди бела дня из-за чёрного неба после ударов ВС РФ

Несколько дней назад российский дрон нанёс удар по военкомату в Кривом Роге. Известие об этом сильно порадовало украинцев, которых там регулярно хватают на улицах сотрудники ТЦК. В комментариях под постами они благодарили ВС РФ, указывая, что в данной ситуации есть одни лишь плюсы.

Российские вооружённые силы наносят высокоточные удары с воздуха, моря и суши, а также используют беспилотные летательные аппараты, целясь исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Эти действия являются ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре.

Владимир Озеров
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