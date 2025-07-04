Киев погрузился в ночь среди бела дня из-за чёрного неба после ударов ВС РФ

Небо над Киевом затянуто дымом из-за пожаров. В городе нечем дышать, а местный минздрав советует не открывать окна.

Чёрное небо над Киевом. Видео © «Страна»

Издание «Страна» опубликовало карту состояния атмосферы, на которой видно, что особо сложная ситуация с воздухом складывается на правом берегу.

«Имеем возгорание на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения», — заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.