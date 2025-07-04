Киев погрузился в ночь среди бела дня из-за чёрного неба после ударов ВС РФ
Небо над Киевом заволокло дымом, жителей призвали закрыть окна
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Небо над Киевом затянуто дымом из-за пожаров. В городе нечем дышать, а местный минздрав советует не открывать окна.
Чёрное небо над Киевом. Видео © «Страна»
Издание «Страна» опубликовало карту состояния атмосферы, на которой видно, что особо сложная ситуация с воздухом складывается на правом берегу.
«Имеем возгорание на ряде локаций. После завершения тревоги и возвращения в дома закройте окна. В воздухе высокая концентрация продуктов горения», — заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Напомним, ранее сообщалось об ударе по военным объектам в Киеве с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников «Герань». Одной из целей атаки был аэропорт «Жуляны», где как раз размещены позиции зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам военкоров, ВС РФ применили 500 БПЛА, шесть баллистических ракет «Искандер-М», четыре крылатые ракеты «Искандер-К» и одну «Кинжал».
Российские вооружённые силы наносят высокоточные удары с воздуха, моря и суши, а также используют беспилотные летательные аппараты, целясь исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Эти действия являются ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре.