Дрон Армии России атаковал военкомат на родине Зеленского
«Страна.ua»: БПЛА поразил здание военкомата в родном городе Зеленского
Здание повреждённого военкомата. Обложка © Х / @DD_Geopolitics
Беспилотник российской армии совершил удар по зданию военкомата в Кривом Роге, родном городе экс-комика Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные источники.
Отмечается, что был точечным, повреждены административные помещения военного комиссариата. В результате прилёта БПЛА сильно пострадала крыша военкомата.
По предварительным данным, атака произошла в ночное время. Власти пока не дали официальных комментариев относительно последствий удара и возможных разрушений.
Ранее сообщалось, что российские войска установили контроль над селом Дачное, ставшим первым населённым пунктом Днепропетровской области, перешедшим под контроль ВС РФ. По его словам, российские войска продолжают успешное продвижение, освобождая новые территории.