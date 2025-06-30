Дрон Армии России атаковал военкомат на родине Зеленского

Беспилотник российской армии совершил удар по зданию военкомата в Кривом Роге, родном городе экс-комика Владимира Зеленского. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные источники.

Отмечается, что был точечным, повреждены административные помещения военного комиссариата. В результате прилёта БПЛА сильно пострадала крыша военкомата.

По предварительным данным, атака произошла в ночное время. Власти пока не дали официальных комментариев относительно последствий удара и возможных разрушений.