Россиянка помогла брату-военному сдаться в плен ВС РФ, чтобы вывезти его с Украины

Жительнице России удалось вывезти мобилизованного брата из Харькова, воспользовавшись системой добровольной сдачи в плен. Об этом она анонимно рассказала в интервью ТАСС.

«Я вышла заранее на Telegram-канал «Северный ветер» и их бот «Сохрани себе жизнь». <…> Подробности мне не рассказывали, но там уже знали, что есть такой парень, который может принять правильное решение», — поделилась женщина.