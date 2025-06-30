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Регион
30 июня, 06:07

Россиянка помогла брату-военному сдаться в плен ВС РФ, чтобы вывезти его с Украины

ТАСС: Россиянка эвакуировала брата из Харькова через добровольную сдачу в плен

ВС РФ. Обложка © Минобороны

ВС РФ. Обложка © Минобороны

Жительнице России удалось вывезти мобилизованного брата из Харькова, воспользовавшись системой добровольной сдачи в плен. Об этом она анонимно рассказала в интервью ТАСС.

«Я вышла заранее на Telegram-канал «Северный ветер» и их бот «Сохрани себе жизнь». <…> Подробности мне не рассказывали, но там уже знали, что есть такой парень, который может принять правильное решение», — поделилась женщина.

По её словам, после предоставления первичных данных началась тщательная работа по организации эвакуации. Она порекомендовала женщинам обращаться к боту, отметив, что там можно получить важную информацию. Россиянка подчеркнула, что с украинской стороны установить связь невозможно, именно поэтому они даже не пытались искать брата через местные каналы.

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Ранее военнопленный из 25-го штурмового батальона ВСУ Михаил Проць заявил, что Служба безопасности Украины продолжает преследовать родственников военнослужащих, попавших в российский плен. Ко всему прочему, освобождённые российские военные сообщили о систематических издевательствах в украинском плену. По их свидетельствам, избиения и жестокое обращение стали обычной практикой со стороны ВСУ.

Алиса Хуссаин
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