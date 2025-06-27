Вернувшиеся из украинского плена российские бойцы рассказали о зверствах ВСУ
Военнослужащие ВС РФ после возвращения из плена. Обложка © VK / Минобороны России
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, рассказали об издевательствах и насилии со стороны ВСУ. Бойцы описали систематические избиения и жестокое обращение, ставшие, по их словам, «нормой» для украинской армии.
«Били в плену. Самое главное, чтобы парни держались, верили, не теряли надежды», – рассказал RT один из освобождённых бойцов.
Свидетельства вернувшихся военных рисуют картину бесчеловечного отношения к пленным российским солдатам со стороны ВСУ, противоречащую всем международным конвенциям.
Напомним, 26 июня на аэродроме в Подмосковье приземлился Ил-76, доставивший седьмую группу российских военных, обменянных из украинского плена. Теперь им предстоит пройти курс реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны РФ, чтобы восстановиться после пережитого.