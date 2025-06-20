«Привет, папа!» Бойцы ВС РФ поговорили с семьями после возвращения из плена
Российские военные позвонили родным после возвращения из плена
Россинские бойцы, вернувшиеся на Родину из украинского плена, впервые смогли пообщаться со своими жёнами, матерями и детьми. Солдаты сообщили родным, что приехали в Россию и уже совсем скоро смогут увидеться вживую. Life.ru показал самые тёплые звонки, которые наши парни сделали как только вышли из автобусов.
Бойцы ВС РФ, вернувшиеся из плена позвонили домой. Видео © Life.ru
«Всё хорошо. Только приехали, скоро будем в Москве. Мамочка, люблю, целую тебя. Рад возвращению, надеюсь скоро увидимся», — сказал один из бойцов, позвонивший семье.
Ещё одним душещипательным моментом оказался звонок бойца жене и дочери. Девочка настолько сильно была рада слышать отца, что расплакалась прямо в трубку и сказала, что очень любит папу.
«Привет, моя маленькая. Скоро дома буду, очень сильно тебя люблю, скучаю. Жди, моя маленькая», — сказал боец в разговоре с дочкой.
Напомним, что сегодня, 20 июня, Россия и Украина провели ещё один обмен пленными, о котором стороны договорились во время переговоров в Стамбуле. Сколько именно наших парней вернулись на Родину — пока неизвестно. Киевская же сторона взамен получила группу своих солдат. Это уже шестой обмен пленными, проведенный в рамках договорённостей. Предыдущие состоялись 9, 10, 12, 14 и 19 июня, при этом каждый раз обменивалось равное количество военнослужащих с обеих сторон.
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