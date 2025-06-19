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19 июня, 11:00

Россия готовит для Украины встречный список детей для обмена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dekazigzag

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dekazigzag

Россия формирует ответный список детей на территории Украины, которые нуждаются в воссоединении с семьями в РФ. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Мы в обратку тоже готовим список, потому что это не верно, что они нам предоставляют списки — это же двусторонний процесс. У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения со своими российскими семьями», — сказала она журналистам на полях ПМЭФ.

Львова-Белова добавила, что сейчас ведётся работа по возвращению восьми детей из стран ЕС и около десяти — с Украины. По её словам, эти дети были эвакуированы из Украины, а их родители сейчас находятся в России.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ходе переговоров в Стамбуле украинская делегация передала российской стороне перечень из 339 детей, которых, по мнению Киева, незаконно вывезли в Россию. Глава российской делегации Владимир Мединский выразил сомнения как в корректности формулировок, так и в достоверности представленных цифр. Он также напомнил, что аппарат уполномоченного по правам ребёнка РФ вернул более сотни несовершеннолетних.

Александра Мышляева
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