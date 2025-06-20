Россия и Украина провели ещё один обмен пленными в рамках договорённостей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, сообщили в Минобороны РФ.

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными. Видео © Минобороны РФ

С подконтрольной Киеву территории возвращена группа российских военнослужащих, взамен передана группа солдат ВСУ. Число не уточняется.

Сейчас наши парни находятся в Белоруссии, там им окажут необходимую психологическую и медицинскую помощь, а затем доставят в Россию для лечения и реабилитации.