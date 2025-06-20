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20 июня, 11:15

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Россия и Украина провели ещё один обмен пленными в рамках договорённостей, достигнутых на переговорах в Стамбуле, сообщили в Минобороны РФ.

Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными. Видео © Минобороны РФ

С подконтрольной Киеву территории возвращена группа российских военнослужащих, взамен передана группа солдат ВСУ. Число не уточняется.

Сейчас наши парни находятся в Белоруссии, там им окажут необходимую психологическую и медицинскую помощь, а затем доставят в Россию для лечения и реабилитации.

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Это уже шестой по счёту этап обменов в рамках соглашений, достигнутых на втором раунде российских и украинских переговоров в Стамбуле. Предыдущие этапы прошли 9, 10 и 12, 14 и 19 июня, каждый раз включая равное число представителей обеих сторон.

Александра Вишнякова
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