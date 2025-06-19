Песков высказался об обмене телами военных между Россией и Украиной
Песков: Пропорция переданных тел военных между РФ и Украиной кричащая
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя процесс обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной, отметил, что пропорция является крайне шокирующей, сам факт этих действий представляет собой значительный результат.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Песков заявил, что российская сторона передала украинской стороне от 2056 до 2057 тел военных, тогда как от Украины было получено лишь несколько десятков тел погибших российских бойцов.
«Пропорции вы видите, конечно, она говорящая, кричащая пропорция, но всё равно это большой результат», — заявил Песков.
Ранее российский президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы передать Киеву дополнительно три тысячи тел украинских военнослужащих. Также сообщается, что в моргах Ростова-на-Дону, Курска и Белгорода в настоящее время находится не менее десяти тысяч тел украинских солдат, при этом военные источники указывают на потенциально большее их количество. Эти тела проходят процедуры опознания, судебно-медицинской экспертизы и согласования логистики для последующего обмена.