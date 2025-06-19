Песков высказался об обмене телами военных между Россией и Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя процесс обмена телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной, отметил, что пропорция является крайне шокирующей, сам факт этих действий представляет собой значительный результат.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Песков заявил, что российская сторона передала украинской стороне от 2056 до 2057 тел военных, тогда как от Украины было получено лишь несколько десятков тел погибших российских бойцов.