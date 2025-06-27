Списанный как дезертир боец ВСУ заявил, что СБУ давит на родственников военнопленных

Служба безопасности Украины не оставит в покое родственников военнослужащих ВСУ, которые угодили в плен к ВС РФ. Об этом сообщил военнопленный из 25-го отдельного штурмового батальона ВСУ Михаил Проць.

«Мне рассказывали, что если в плен попал, то могут начать семью прессовать. Мне об этом рассказывали те пленные украинцы, которые со мной сидели. Всякое бывает, всякое можно со стороны нашего СБУ ожидать», — подметил украинец.

Кроме того, солдат заявил, что его близким в Одессе никто даже не сказал, что он в плену. Несмотря на просьбы передать известия через знакомого писаря в случае ранения или гибели, Михаил считает, что командование списало его как дезертира или без вести пропавшего.

Мать солдата рассказала, что узнала о том, что сын жив, именно в день своего рождения. Это стало для неё лучшим подарком.

Михаил рассказал семье, что очень ждёт возвращения домой, но в рядах ВСУ оказаться вновь он не хочет. Его появление на фронте было вынужденным, а сам он выбора не имел, сообщает ТАСС.