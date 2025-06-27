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Регион
27 июня, 07:30

Списанный как дезертир боец ВСУ заявил, что СБУ давит на родственников военнопленных

Военнопленный Проць: СБУ оказывает давление на семьи попавших в плен

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Служба безопасности Украины не оставит в покое родственников военнослужащих ВСУ, которые угодили в плен к ВС РФ. Об этом сообщил военнопленный из 25-го отдельного штурмового батальона ВСУ Михаил Проць.

«Мне рассказывали, что если в плен попал, то могут начать семью прессовать. Мне об этом рассказывали те пленные украинцы, которые со мной сидели. Всякое бывает, всякое можно со стороны нашего СБУ ожидать», — подметил украинец.

Кроме того, солдат заявил, что его близким в Одессе никто даже не сказал, что он в плену. Несмотря на просьбы передать известия через знакомого писаря в случае ранения или гибели, Михаил считает, что командование списало его как дезертира или без вести пропавшего.

Мать солдата рассказала, что узнала о том, что сын жив, именно в день своего рождения. Это стало для неё лучшим подарком.

Михаил рассказал семье, что очень ждёт возвращения домой, но в рядах ВСУ оказаться вновь он не хочет. Его появление на фронте было вынужденным, а сам он выбора не имел, сообщает ТАСС.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новый раунд переговоров с Украиной будет назначен после завершения процесса обмена пленными. Вчера, 26 июня, стороны вновь встретились, чтобы обменяться попавшими в плен бойцами.

Владимир Озеров
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