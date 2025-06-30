«Гори-гори ясно»: Украинцы обрадовались удару ВС РФ по военкомату в родном городе Зеленского

Украинцы обрадовались удару Вооружённых сил России, который пришёлся по зданию военкомата в Кривом Роге, родном городе главы киевского режима Владимира Зеленского. В социальных сетях жители Незалежной буквально пишут благодарности армии РФ.

Пользователи Сети пишут: «Помогли, чем смогли», «Плохие новости будут?», «Молодцы», «Спасибо», «Ой, как хорошо», «Бальзам на душу», «Гори-гори ясно». При этом часть комментаторов уверена, что это карма настигла этот ТЦК за то, что их сотрудники вгоняют ужас на украинцев.

Но не все радостно реагировали: некоторые возмущались после радостных комментариев соотечественников. Однако таким пользователям сразу предложили вспомнить, сколько людей пострадали из-за действий работников в данном военкомате: когда мужчин и юношей избивали, а потом увозили в неизвестном направлении и власть ничего не собиралась с этим делать.