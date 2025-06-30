«Гори-гори ясно»: Украинцы обрадовались удару ВС РФ по военкомату в родном городе Зеленского
Украинцы обрадовались удару ВС России по зданию военкомата в Кривом Роге
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Украинцы обрадовались удару Вооружённых сил России, который пришёлся по зданию военкомата в Кривом Роге, родном городе главы киевского режима Владимира Зеленского. В социальных сетях жители Незалежной буквально пишут благодарности армии РФ.
Пользователи Сети пишут: «Помогли, чем смогли», «Плохие новости будут?», «Молодцы», «Спасибо», «Ой, как хорошо», «Бальзам на душу», «Гори-гори ясно». При этом часть комментаторов уверена, что это карма настигла этот ТЦК за то, что их сотрудники вгоняют ужас на украинцев.
Но не все радостно реагировали: некоторые возмущались после радостных комментариев соотечественников. Однако таким пользователям сразу предложили вспомнить, сколько людей пострадали из-за действий работников в данном военкомате: когда мужчин и юношей избивали, а потом увозили в неизвестном направлении и власть ничего не собиралась с этим делать.
Ранее стало известно, что на Украине участились случаи коллективного неповиновения сотрудникам военкоматов. Всё доходит до того, что граждане своими силами освобождать мобилизованных. Жители Незалежной собираются в группы по 20 и более человек. Сопротивление оказывают даже женщины, которым небезразлична судьба земляков.