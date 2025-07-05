Российские силы точным ударом сорвали производство дронов ВСУ под Сумами

В ходе специальной операции ВС РФ нанесли высокоточный удар по цехам ВСУ, занимавшимся производством беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Атака была осуществлена с применением российских ударных БПЛА «Герань-2» в районе населённого пункта Конотоп Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.