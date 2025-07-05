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Регион
5 июля, 06:59

Российские силы точным ударом сорвали производство дронов ВСУ под Сумами

Минобороны: ВС РФ ликвидировали цеха по производству БПЛА ВСУ в Сумской области

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

В ходе специальной операции ВС РФ нанесли высокоточный удар по цехам ВСУ, занимавшимся производством беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. Атака была осуществлена с применением российских ударных БПЛА «Герань-2» в районе населённого пункта Конотоп Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным Минобороны, данный объект являлся ключевым элементом инфраструктуры украинских вооружённых сил по производству беспилотников. Уничтожение этих мощностей существенно ограничит возможности ВСУ по проведению атак с использованием БПЛА. В настоящее время уточняются масштабы разрушений и возможные потери.

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Также российские силы, используя дроны «Герань-2», ликвидировали пункт временной дислокации иностранных наёмников, находившийся на территории базы отдыха «Меридиан» в Запорожской области.

Алиса Хуссаин
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