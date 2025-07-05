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5 июля, 05:24

«Невменяемая»: Боец ВС РФ рассказал о попадании в плен операторши БПЛА ВСУ на Сумщине

Боец ВС РФ Пятнашка: В Сумской области в плен попала женщина-оператор БПЛА ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

В Сумской области была захвачена в плен женщина-оператор беспилотников ВСУ. Сообщается, что в тот момент находилась в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом рассказал старший матрос, командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка.

«Ребята взяли в плен женщину БПЛАшницу в состоянии опьянения какого-то, или под наркотическими веществами, невменяемую. Когда мы повели её до своих позиций, по нам начал работать миномёт, соответственно, она не дошла», — сказал собеседник РИА «Новости».

Со слов бойца, женщина добровольно сообщила о своей принадлежности к украинской армии и работе с дронами.

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А ранее сдавшийся в плен украинский солдат рассказывал, что в их части люди умирали не только от ранений, но и от жестокого обращения командиров. Медицинской помощи почти не было, а тех, кто не мог выполнять приказы из-за плохого здоровья, просто забивали до смерти.

Мария Любицкая
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