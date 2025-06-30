Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) довело до смерти мобилизованного военнослужащего, который не мог выдерживать физические нагрузки по состоянию здоровья, рассказал пленный солдат 23-й бригады армии Украины Александр Рузгин. Кроме того, медицинское обслуживание в подразделении было крайне неэффективным.

«Очень плохое было обслуживание медицинское. У нас умер один парень, он сколько раз обращался к медикам… А его заставляли надевать бронежилет, идти на полигон», — рассказал пленный в интервью РИА «Новости».

В конечном итоге мобилизованный почувствовал себя настолько плохо, что его вынесли на построение сослуживцы. После этого мужчину доставили в медпункт, но не успели отвезти в больницу — он скончался. Рузгин отметил, что после этого трагического случая медицинское обслуживание не улучшилось. Мобилизованным выдавали лишь базовые обезболивающие препараты, которые можно приобрести в обычных аптеках.