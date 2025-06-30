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Регион
30 июня, 18:46

«Заставляли идти на полигон»: Пленный ВСУшник рассказал о гибели сослуживца от издевательств

Пленный боец ВСУ: Мобилизованный умер после изнурительных упражнений на плацу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) довело до смерти мобилизованного военнослужащего, который не мог выдерживать физические нагрузки по состоянию здоровья, рассказал пленный солдат 23-й бригады армии Украины Александр Рузгин. Кроме того, медицинское обслуживание в подразделении было крайне неэффективным.

«Очень плохое было обслуживание медицинское. У нас умер один парень, он сколько раз обращался к медикам… А его заставляли надевать бронежилет, идти на полигон»,рассказал пленный в интервью РИА «Новости».

В конечном итоге мобилизованный почувствовал себя настолько плохо, что его вынесли на построение сослуживцы. После этого мужчину доставили в медпункт, но не успели отвезти в больницу — он скончался. Рузгин отметил, что после этого трагического случая медицинское обслуживание не улучшилось. Мобилизованным выдавали лишь базовые обезболивающие препараты, которые можно приобрести в обычных аптеках.

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Ранее Life.ru сообщал о пленном бойце ВСУ, который отрёкся от гражданства Украины и попросил президента РФ Владимира Путина о помиловании. Он признался, что добровольно сдался в плен при пересечении границы Курской области и сотрудничал со следствием, предоставив информацию о ВСУ.

Полина Никифорова
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