Грузинский наёмник получил в России срок за участие в боях на стороне ВСУ
СК: Грузинский наёмник ВСУ Гогадзе заочно получил 14 лет колонии
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Воевавшего на стороне Украины грузинского наёмника Георгия Гогадзе осудили на 14 лет тюремного заключения. Как отметили в СК России, его объявили в международный розыск.
«Георгий Гогадзе заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.359 УК РФ (участия наёмника в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении ведомства.
Наёмник ВСУ Георгий Гогадзе заочно получил 14 лет колонии. Фото © Telegram /Следком
По данным следствия, Гогадзе заключил договор и вступил в ряды формирования ВСУ в 2022 году в качестве наёмника. За денежное вознаграждение он выполнял приказы вышестоящего командования. В частности, принимал участие в боевых действиях против силовых структур в ДНР и ЛНР, а также против российских военнослужащих.
В СК отметили, что в отношении Гогадзе заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В связи с этим наёмника объявили в международный розыск.
Ранее стало известно, что Украина начала вовлекать в штурмовые боевые действия на территории ДНР наёмников из Латинской Америки. По словам, пленного боевика ВСУ, у иностранных солдат, были мёртвые глаза как у убийц. Он предположил, что они находились под воздействием веществ.