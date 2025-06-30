Грузинский наёмник получил в России срок за участие в боях на стороне ВСУ

Воевавшего на стороне Украины грузинского наёмника Георгия Гогадзе осудили на 14 лет тюремного заключения. Как отметили в СК России, его объявили в международный розыск.

«Георгий Гогадзе заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.359 УК РФ (участия наёмника в вооруженном конфликте)», — говорится в сообщении ведомства.

Наёмник ВСУ Георгий Гогадзе заочно получил 14 лет колонии. Фото © Telegram /Следком

По данным следствия, Гогадзе заключил договор и вступил в ряды формирования ВСУ в 2022 году в качестве наёмника. За денежное вознаграждение он выполнял приказы вышестоящего командования. В частности, принимал участие в боевых действиях против силовых структур в ДНР и ЛНР, а также против российских военнослужащих.

В СК отметили, что в отношении Гогадзе заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В связи с этим наёмника объявили в международный розыск.