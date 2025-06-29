«Глаза, как у хороших убийц»: ВСУ отправляют на штурм наёмников из Латинской Америки
РИА «Новости»: ВСУ использовали наёмников из Латинской Америки как штурмовиков
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Киевский режим начал вовлекать в штурмовые боевые действия на территории Донецкой народной республики (ДНР) наёмников из Латинской Америки. Как рассказал пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник РИА «Новости», эти солдаты были под воздействием веществ.
По его словам, иностранную группу из шести человек и переводчика направили на позицию возле населённого пункта Комар. Среди них он увидел аргентинцев, бразильцев и кубинцев. Поскольку у Вооружённых сил Украины уже нет состава для штурмовой бригады, то на эту задачу отправляли граждан из Латинской Америки. У наёмников была впечатляющая подготовка, но «глаза, как у хороших убийц, мёртвые».
«При обстрелах они не боялись ни прилёта, ничего. Глаза у них были отрешённые. Видать, либо что-то употребляли», — сказал он.
Ранее Life.ru сообщил, что наёмник из Финляндии, воюющий на стороне (ВСУ), призвал своих соотечественников воздержаться от участия в боевых действиях. Он рассказал, что большинство финнов, изначально планировавших присоединиться к его группе, в конечном итоге отказались от идеи воевать против России. Даже у опытных бойцов шансы на выживание невелики, и многие после первого же боя возвращаются в тыл и уезжают обратно в Финляндию.