Киевский режим начал вовлекать в штурмовые боевые действия на территории Донецкой народной республики (ДНР) наёмников из Латинской Америки. Как рассказал пленный военнослужащий 25-й бригады ВСУ Александр Колесник РИА «Новости», эти солдаты были под воздействием веществ.

По его словам, иностранную группу из шести человек и переводчика направили на позицию возле населённого пункта Комар. Среди них он увидел аргентинцев, бразильцев и кубинцев. Поскольку у Вооружённых сил Украины уже нет состава для штурмовой бригады, то на эту задачу отправляли граждан из Латинской Америки. У наёмников была впечатляющая подготовка, но «глаза, как у хороших убийц, мёртвые».

«При обстрелах они не боялись ни прилёта, ничего. Глаза у них были отрешённые. Видать, либо что-то употребляли», — сказал он.