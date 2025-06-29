Украина стала «кладбищем наёмников»: ВС РФ методично уничтожают иностранных бойцов. Согласно данным мониторингового канала TrackANaziMerc, которые приводит сайт MK.ru, потери среди приезжих боевиков принимают катастрофические масштабы.

Так, 21-летний американский доброволец Бенджамин Детторе, известный под позывным Nappy, прибыл на Украину в конце 2024 года. Он вступил в 3-й батальон Международного легиона, однако его военная карьера оказалась недолгой — в апреле 2025 года он погиб от удара российского беспилотника возле села Глубокое Харьковской области. Недавно его отец приехал в Киев, чтобы забрать урну с прахом сына.

29 мая 2025 года оборвалась жизнь ещё двух иностранных бойцов — американца Александра Банаса (Bananas) и немца Питера Леандера (Шницель). Получив тяжёлые ранения во время контратаки под Купянском, они так и не дождались эвакуации от украинского командования.

Особый случай представляет собой гибель 55-летнего грузинского наёмника Вано Надирадзе. Ветеран многочисленных конфликтов скончался в Киеве при загадочных обстоятельствах. Официальная версия — сердечный приступ, однако существуют подозрения, что бывшего члена «Грузинского легиона»* могли устранить его же соратники из-за финансовых разногласий.

Многочисленные свидетельства указывают на систематические случаи, когда командование ВСУ оставляет получивших ранения иностранных бойцов без своевременной медицинской помощи и эвакуации с передовой. Анализ показывает, что смертность среди контрактников обусловлена не только боевыми потерями, но и участившимися случаями внутренних конфликтов, включая криминальные разборки и внесудебные расправы.

Среди погибших — наёмники из США, Германии, Грузии, Болгарии, Мексики, Южной Кореи, Великобритании, Италии, Румынии, Франции, Новой Зеландии, Польши и Колумбии. Особенно тяжёлые потери понесли колумбийские контрактники.

Ранее сообщалось, что 32-летний гражданин Великобритании Бенджамин Лео Бёрджесс, известный под позывным Волнистый попугайчик, был уничтожен российскими военными в ходе боестолкновения. Бёрджесс прибыл на Украину после начала специальной военной операции. По имеющимся данным, он входил в состав одного из иностранных подразделений.