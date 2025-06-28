Появилось видео ликвидации наёмника из «Отряда мошенников» под Брянском

В Брянской области уничтожен иностранный наёмник из так называемого «Отряда мошенников» (Rogue Unit), воюющего за «Интернациональный легион» Украины. Видео его ликвидации опубликовали в социальных сетях.

Наёмник из «Отряда мошенников» сам снял свою смерть в бою. Видео © Cоцсети

Запись была сделана 27 октября 2024 года во время попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на территорию региона. В операции участвовало значительное число иностранных наёмников, в том числе из подразделения Rogue Unit, также известного как «Отряд мерзавцев». По данным канала, большая часть этой группы была ликвидирована, опознать удалось не всех погибших.

Предположительно, автором видео является бывший американский морпех Кори Джон Навроцки, но эта информация не подтверждена окончательно. Камера GoPro, установленная на шлеме одного из убитых наёмников, вела запись в реальном времени. На кадрах видно, как группа попадает в засаду, а владелец камеры падает, сражённый автоматной очередью.