Армия России поразила пункты временной дислокации ВСУ и наёмников в 142 районах
Обложка © Life.ru / Шедеврум
Российские вооружённые силы, используя оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные комплексы и артиллерию, нанесли удары по пунктам временного базирования украинских войск и иностранных наёмников в 142 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, были уничтожены склады с боеприпасами и материальными средствами, цеха по производству и сборке дальнобойных ударных дронов, а также хранилище безэкипажных катеров.
Также за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть управляемых авиационных бомб и 252 украинских дрона. Всего с начала СВО было уничтожено 66 058 беспилотников.