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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 июня, 09:16

Армия России поразила пункты временной дислокации ВСУ и наёмников в 142 районах

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Российские вооружённые силы, используя оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные комплексы и артиллерию, нанесли удары по пунктам временного базирования украинских войск и иностранных наёмников в 142 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, были уничтожены склады с боеприпасами и материальными средствами, цеха по производству и сборке дальнобойных ударных дронов, а также хранилище безэкипажных катеров.

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Также за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть управляемых авиационных бомб и 252 украинских дрона. Всего с начала СВО было уничтожено 66 058 беспилотников.

Оксана Попова
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