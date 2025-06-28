Армия России поразила пункты временной дислокации ВСУ и наёмников в 142 районах

Российские вооружённые силы, используя оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные комплексы и артиллерию, нанесли удары по пунктам временного базирования украинских войск и иностранных наёмников в 142 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, были уничтожены склады с боеприпасами и материальными средствами, цеха по производству и сборке дальнобойных ударных дронов, а также хранилище безэкипажных катеров.