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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 июня, 07:43

ПВО сбила восемь БПЛА над Орловской, Брянской областями и Крымом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

По информации Министерства обороны России, утром 28 июня, с 06:45 до 08:00 по московскому времени, дежурные системы ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников самолетного типа. Из них четыре были сбиты над Орловской областью, три — над Брянской областью и один — над территорией Республики Крым.

Также сообщалось, что ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат, запущенный Вооружёнными силами Украины. Девять дронов ВСУ были сбиты над Крымом, шесть – над Брянской областью, по пять БПЛА уничтожены над Смоленской областью и акваторией Чёрного моря.

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Оксана Попова
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