ПВО сбила восемь БПЛА над Орловской, Брянской областями и Крымом

По информации Министерства обороны России, утром 28 июня, с 06:45 до 08:00 по московскому времени, дежурные системы ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников самолетного типа. Из них четыре были сбиты над Орловской областью, три — над Брянской областью и один — над территорией Республики Крым.