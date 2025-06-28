ПВО сбила восемь БПЛА над Орловской, Брянской областями и Крымом
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По информации Министерства обороны России, утром 28 июня, с 06:45 до 08:00 по московскому времени, дежурные системы ПВО ликвидировали восемь украинских беспилотников самолетного типа. Из них четыре были сбиты над Орловской областью, три — над Брянской областью и один — над территорией Республики Крым.
Также сообщалось, что ночью российские силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат, запущенный Вооружёнными силами Украины. Девять дронов ВСУ были сбиты над Крымом, шесть – над Брянской областью, по пять БПЛА уничтожены над Смоленской областью и акваторией Чёрного моря.