«Их там и жгли, и травили»: Два российских десантника 37 суток удерживали лесопилку в окружении ВСУ

Два бойца десантно-штурмового взвода из группировки «Днепр» провели 37 суток в окружении, удерживая захваченный у украинских сил опорный пункт. Об этом РИА «Новости» рассказал командир подразделения с позывным Фартовый.

По их рассказам, всего один хороший выстрел из гранатомёта позволил захватить позицию ВСУ на лесопилке. На месте находились четверо противников: двоих ликвидировали, других взяли в плен. Под прикрытием ночи и с поддержкой БПЛА десантники смогли закрепиться, вызвав подмогу.

Вступив в бой, российские солдаты быстро поняли, что украинских боевиков там оказалось больше, чем предполагалось. Бойцы угодили в полукольцо и 37 суток держали оборону. ВСУ пускали в ход всё, что у них было, даже химическими веществами пытались «выкуривать».

«Их (бойцов ВС РФ) там и жгли, и травили… Химию кидали какую-то. Ну газы в основном… Выдержали все накаты», — сказал участник тех событий с позывным Фартовый.

Однако хитрость и тактическая подготовка помогли десантникам удержать оборону. Они создали ложную цель, на которую приходилась основная часть ударов противника. Попытки штурма с трёх человек были отражены, а враг отступил.

«Пришло подразделение (ВСУ) в количестве трёх человек. Они пытались взять «опорник». Наши ребята просто отстреливались, и, не сдавая позиций, дали понять, что им здесь делать нечего. Всё, в итоге они (украинские боевики) развернулись, пытались дойти до своего опорника, но у них ничего не получилось. Накат был отражён», — сказал Крона.

Находясь в окружении, военнослужащие не сомневались, что боевые товарищи их там не бросят. Им приходилось быстро выбегать на разведку, ремонтировать укрепления ночью и убирать с крыши неразорвавшиеся украинские бомбы, относя их подальше. В такой «бытовухе» у них и прошли 37 дней, после чего солдат вывели с позиции, передав её другим бойцам.