Боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Малой рассказал о применении украинскими военными запрещённого оружия.

По словам российского солдата, ВСУ использовали противопехотные мины и до выхода Украины из Оттавской конвенции, и продолжат это делать. Украинские боевики минируют поля и населённые пункты, что ставит под угрозу жизни гражданских лиц.

«Нам без разницы, вышла Украина из соглашения или нет. Украина как применяла, так и будет дальше применять запрещённые методы войны», – заявил он в интервью РИА «Новости».