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3 июля, 04:48

Боец ВС РФ: ВСУ применяли запрещённое оружие и до выхода из Оттавской конвенции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karkhut

Боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки «Восток» с позывным Малой рассказал о применении украинскими военными запрещённого оружия.

По словам российского солдата, ВСУ использовали противопехотные мины и до выхода Украины из Оттавской конвенции, и продолжат это делать. Украинские боевики минируют поля и населённые пункты, что ставит под угрозу жизни гражданских лиц.

«Нам без разницы, вышла Украина из соглашения или нет. Украина как применяла, так и будет дальше применять запрещённые методы войны», – заявил он в интервью РИА «Новости».

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Напомним, на прошлой неделе Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о выходе страны из Оттавской конвенции, которая запрещает использование, накопление и производство противопехотных мин. Эта конвенция была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года, к ней присоединились 163 страны.

Юния Ларсон
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