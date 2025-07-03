Сапёры находят в курском приграничье телефоны, шоколадки и игрушки с минами
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Сапёры в курском приграничье находят заминированные предметы, среди которых телефоны, аптечки и игрушки. Об опасных находках рассказал командир инженерно-сапёрного взвода с позывным Эмиль. На днях специалисты обнаружили тушку зайца с установленным снарядом внутри.
По его словам, противник использует различные методы для минирования. Они обвивают боеприпасы листьями и заполняют их строительной пеной. Это позволяет скрыть минирование и активировать заряд в ненадлежащий момент.
«Игрушки минируют, и находили шоколадки заминированные. То есть, вы ломаете шоколадку, и просто «отстёгивает» ту конечность, которой ломали», — приводит комментарий командира РИА «Новости».
Эмиль добавил, что территории подвержены повторному минированию. В беспилотниках противник проводит мониторинг и вновь размещает мины.
Ранее Life.ru сообщал, как в Курской области мужчина поехал посмотреть на Суджу и подорвался на мине. Пострадавший находился за рулём автомобиля, когда наехал на снаряд.