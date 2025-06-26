В Курской области мужчина поехал посмотреть на Суджу и подорвался на мине
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В ночь на 26 июня у города Суджа в приграничной зоне Курской области произошёл взрыв, в результате которого пострадал местный житель. Согласно информации врио губернатора Александра Хинштейна, 53-летний мужчина находился за рулём автомобиля, когда наехал на мину.
«В результате взрыва у него минно-взрывная, закрытая черепно-мозговая травмы, резаная рана лица. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в Курскую областную больницу — наши медики окажут ему всю необходимую помощь», — написал глава региона.
Хинштейн обратил особое внимание на сохраняющуюся опасность в приграничных районах, подчеркнув, что территория ещё не полностью очищена от взрывоопасных предметов. Власти настоятельно рекомендуют воздерживаться от передвижений по этим районам без крайней необходимости.
Ранее Life.ru рассказывал о задержании диверсантов на границе Курской и Сумской областей. Лазутчики маскировались под гражданских, но быстро выдали себя на допросах, изрядно повеселив силовиков. Один задержанный рассказывал, что приехал погулять на свадьбу, а потом застрял в зоне боёв. Другой поведал, что дезертировал из ВСУ и решил пройти путь до дома — 700 километров — пешком, но перепутал направление и попал в Россию.