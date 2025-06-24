«Шёл домой, но заблудился»: В российском приграничье поймали диверсантов ВСУ в гражданской одежде

Несколько диверсантов, замаскированных под мирных жителей, были задержаны на границе Курской и Сумской областей. О задержании сообщили в Telegram-канале, связанном с группировкой войск «Север».

«Первичные допросы не могли не вызвать улыбку. В качестве оправданий звучали безумные истории от сказок про «приехал на свадьбу, но застрял в зоне боевых действий» до «решил дезертировать и пройти до дома пешком 700 км, но ошибся стороной света и почти оказался в России», — говорится в сообщении.

Источник предупредил, что в приграничье могут оставаться и другие украинские диверсанты, которые выдают себя за мирных жителей — в основном мужчин предпенсионного возраста. В канале отметили, что бдительность в приграничных районах остаётся крайне важной.