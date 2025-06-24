Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 13:55

«Шёл домой, но заблудился»: В российском приграничье поймали диверсантов ВСУ в гражданской одежде

На границе Курской и Сумской областей поймали диверсантов в гражданской одежде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Несколько диверсантов, замаскированных под мирных жителей, были задержаны на границе Курской и Сумской областей. О задержании сообщили в Telegram-канале, связанном с группировкой войск «Север».

«Первичные допросы не могли не вызвать улыбку. В качестве оправданий звучали безумные истории от сказок про «приехал на свадьбу, но застрял в зоне боевых действий» до «решил дезертировать и пройти до дома пешком 700 км, но ошибся стороной света и почти оказался в России», — говорится в сообщении.

Источник предупредил, что в приграничье могут оставаться и другие украинские диверсанты, которые выдают себя за мирных жителей — в основном мужчин предпенсионного возраста. В канале отметили, что бдительность в приграничных районах остаётся крайне важной.

Собрали СВУ для взрыва. Двух диверсантов с бомбами поймали на оборонном заводе в Москве
Собрали СВУ для взрыва. Двух диверсантов с бомбами поймали на оборонном заводе в Москве

Ранее младший сержант ВС России Сергей Ужнев с помощью дрона заметил приближение украинской ДРГ. Боевики были вооружены автоматами и гранатомётами. Российский военный грамотно организовал оборону, позволив противнику подойти на дистанцию огня. В бою он лично ликвидировал троих диверсантов, остальные отступили с потерями.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar