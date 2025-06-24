Цепь слетела, бак и тапочки: Появились кадры, как российский солдат наехал на мину ВСУ и чудом уцелел

Военнослужащий с Сахалина снял на видео напряжённый эпизод боевых действий. На записи видно, как бойцы пытаются вернуться назад после успешно выполненного задания на мотоциклах. Однако внезапный взрыв фугасной мины нарушает их планы. Кадрами поделился Народный фронт.

Боец ВС РФ наехал на мину ВСУ и чудом остался цел. Видео © Предоставлено Life.ru

Под задним колесом одного из мотоциклов детонирует мощная взрывчатка. Но, несмотря на угрозу, экипаж быстро справляется с ситуацией — мотоцикл получает лишь незначительные повреждения, а сам солдат отделывается лёгким испугом. Офицер с позывным Каспер, прокомментировал инцидент с улыбкой, отметив комичность ситуации: цепь слетела, бак и тапочки. Несмотря на риск, бойцы проявили выдержку и профессионализм, оперативно эвакуировавшись и вернувшись позднее за пострадавшей техникой.