Боец ВС РФ под украинскими пулями принял роды у женщины

Во время специальной военной операции на Украине российский военнослужащий Вадим Багаутдинов, известный под позывным Лекарь, оказал экстренную медицинскую помощь. Он принял роды у женщины под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журнал «Панорама Башкортостана».

Багаутдинов, уроженец Зианчуринского района Башкирии, находился на передовой, когда ему пришлось действовать в экстремальных условиях. Несмотря на обстрел, он обеспечил безопасность матери и новорождённого, продемонстрировав высокий уровень медицинской подготовки.