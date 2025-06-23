Боец ВС РФ под украинскими пулями принял роды у женщины
Российский военный спас жизнь роженице во время обстрела ВСУ
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Во время специальной военной операции на Украине российский военнослужащий Вадим Багаутдинов, известный под позывным Лекарь, оказал экстренную медицинскую помощь. Он принял роды у женщины под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает журнал «Панорама Башкортостана».
Багаутдинов, уроженец Зианчуринского района Башкирии, находился на передовой, когда ему пришлось действовать в экстремальных условиях. Несмотря на обстрел, он обеспечил безопасность матери и новорождённого, продемонстрировав высокий уровень медицинской подготовки.
Ранее Life.ru сообщал о другом подвиге российских бойцов на СВО. Штурмовик ВС РФ с серьёзными ранениями пять дней ползком добирался к своим. В воздухе всё это время кружили наши дроны. Раненому солдату сбрасывали продовольствие, воду и лекарства.