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Регион
5 июля, 12:49

Привет от Бати: Спецназ «Ахмат» разнёс укреплённую точку ВСУ

Кадыров сообщил об уничтожении огневой точки ВСУ на Харьковском направлении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале сообщил об успешной операции группы спецназа «Ахмат» Министерства обороны России, в ходе которой была уничтожена укреплённая огневая точка на Харьковском направлении. Кадыров отметил, что операция была проведена «без лишней суеты» — грамотно, чётко и методично. Он подчеркнул, что работа спецназа была на высоком уровне.

Спецназ «Ахмат» уничтожил огневую точку ВСУ. Видео © Telegram/ Kadyrov_95

«И снова с нами на связи группа «Бати» легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ с харьковского направления. В ходе очередной операции была уничтожена укрепленная огневая точка укронато. <...> Очередной «привет» от группы «Бати» передан врагу в высокотехнологичной упаковке»,написал Кадыров.

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Ранее Life.ru сообщал, что против спецназа «Ахмат» ведёт информационную войну Украинский центр информационно-психологических операций (ЦИПсО). В ходе спецоперации было обнаружено значительное количество методических материалов, предназначенных для украинских военных и граждан. Эти материалы содержали инструкции по противодействию ВС РФ, в частности, по ведению информационной войны.

Полина Никифорова
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