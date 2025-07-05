Привет от Бати: Спецназ «Ахмат» разнёс укреплённую точку ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале сообщил об успешной операции группы спецназа «Ахмат» Министерства обороны России, в ходе которой была уничтожена укреплённая огневая точка на Харьковском направлении. Кадыров отметил, что операция была проведена «без лишней суеты» — грамотно, чётко и методично. Он подчеркнул, что работа спецназа была на высоком уровне.

Спецназ «Ахмат» уничтожил огневую точку ВСУ. Видео © Telegram/ Kadyrov_95

«И снова с нами на связи группа «Бати» легендарного спецназа «Ахмат» МО РФ с харьковского направления. В ходе очередной операции была уничтожена укрепленная огневая точка укронато. <...> Очередной «привет» от группы «Бати» передан врагу в высокотехнологичной упаковке», — написал Кадыров.